Stefan Bradl hofft weiter auf festen Fahrervertrag in der MotoGP

Stefan Bradl hofft auf einen Stammplatz in der MotoGP © FIRO/FIRO/SID

Stefan Bradl gibt seine Hoffnung auf einen Stammplatz in der MotoGP nicht auf. Zuletzt hatte der Deutsche jede Menge Einsätze als Ersatzfahrer.

Als Ersatzmann hatte Stefan Bradl (Zahling) zuletzt jede Menge Einsätze in der MotoGP, doch der frühere Motorrad-Weltmeister träumt weiter von einem Stammplatz. "Wenn ich einen festen Fahrervertrag bekommen würde, wäre es ein perfektes Szenario", sagte der 31-Jährige der Augsburger Allgemeinen .

Der Honda-Testfahrer sprang im Vorjahr regelmäßig und auch bei den ersten beiden Läufen in dieser Saison im Werksteam für den verletzten Spanier Marc Marquez ein.

Da dieser seinen Oberarmbruch auskuriert hat, bleiben für den Deutschen nur noch Einsätze mit Wildcards. So wie am kommenden Sonntag (14.00 Uhr) in Jerez/Spanien.