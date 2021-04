Pokal-Drama: Torwart Clark zerstört Double-Träume der Rangers

Clark bereitete den Ausgleich in der Nachspielzeit der Verlängerung vor und parierte im Elfmeterschießen zwei Schüsse.

Schon in der regulären Spielzeit hatte der 28-Jährige, der in Glasgow geboren wurde, seine Mannschaft mit mehreren Paraden im Spiel gehalten.

Nach dem 1:0 für die Rangers durch James Tavernier (116.) stürmte Clark in den Schlusssekunden in den gegnerischen Strafraum und legte per Kopf für Chris Kane (120.+2) zum Ausgleich auf. Im finalen Shootout hielt er die Elfer von Tavernier und Kemar Roofe.