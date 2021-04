MLB: Madison Bumgarner bei Arizona-Sieg makellos - aber kein No-Hitter

Pitcher Madison Bumgarner (31) von den Arizona Diamondbacks hat in der Major League Baseball (MLB) beim 7:0 gegen die Atlanta Braves ein perfektes Spiel hingelegt.

Der viermalige Allstar ließ keinen Treffer der gegnerischen Schlagmänner zu, als so genannter "No-Hitter" gilt die Leistung statistisch aber nicht.

Die MLB-Spiele gehen wegen der Corona-Pandemie in dieser Saison nur über sieben statt neun Innings.

Bumgarner hätte sich am Sonntag (Ortszeit) den No-Hitter zugetraut. "Es hat in sieben Innings funktioniert, da ist es schwer vorstellbar, dass es nicht auch noch bei zwei weiteren so gewesen wäre", sagte der Werfer.