Impact Rebellion: AEW-Star Omega Champ, Cass debütiert, WWE-Wechsel angedeutet

Außerdem feierte bei Rebellion der frühere Big Cass sein Debüt für das frühere TNA Wrestling, unter dem neuen Namen W. Morrissey schloss er sich der Gruppierung Violent by Design an.

Für noch mehr Gesprächsstoff sorgte zudem ein kurzer Clip, in dem für den Juli-Pay-Per-View Slammiversary weitere große Verpflichtungen in Aussicht gestellt wurden.

Gehen Samoa Joe, Mickie James und Andrade zu Impact?

In dem Video war der Slogan "Our World Changes Again" ("Unsere Welt wird sich noch einmal verändern") zu sehen, zudem kurze Mini-Ausschnitte früherer TNA-Auftritte diverser Stars, die soeben Opfer der WWE-Entlassungswelle geworden sind - Samoa Joe, Mickie James und Laurel van Ness alias Chelsea Green - aber auch von zwei Topstars der mit Impact kooperierenden Japan-Liga NJPW - Kazuchika Okada und Tetsuya Naito - sowie der Legende The Great Muta.