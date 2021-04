Formel 1: Monaco-Grand-Prix möglicherweise vor Zuschauern

Anzeige

Die Formel 1 hofft für den Großen Preis von Monaco am 23. Mai in Monte Carlo auf eine Rückkehr von Zuschauern an die Rennstrecke.

Die Formel 1 hofft für den Großen Preis von Monaco am 23. Mai in Monte Carlo auf eine Rückkehr von Zuschauern an die Rennstrecke. Entsprechende Pläne bestätigte Formel-1-Boss Stefano Domenicali in einem Interview beim TV-Sender Sky TG24.

"Monaco stellt sich so dar, dass erstmals wieder eine begrenzte Zahl von Zuschauern am Sonntag beim Rennen zugelassen sein sollte", sagte Domenicali. Im Fürstentum sind zuletzt Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Aussicht gestellt worden.

