Nagelsmann-Poker: RB Leipzig zeigt Bayern die Grenzen auf - Kommentar

Seit Sonntagabend ist klar: Bayern München hat eine offizielle Anfrage an RB Leipzig gestellt und möchte Trainer Julian Nagelsmann vorzeitig aus dem Arbeitsvertrag kaufen. Einfach wird das Pokerspiel zwischen den beiden Bundesliga-Klubs nicht. Im Raum steht eine Ablösesumme, wie sie Deutschland noch bei keinem Trainer erlebt hat.

Ob RB Leipzig am Ende 15 bis 20 Millionen Euro für Julian Nagelsmann fordert oder doch 30 Millionen Euro, wie es anderswo heißt, ist völlig gleichgültig. Die Botschaft, die RB Leipzig an Bayern München sendet, ist unmissverständlich: Wenn Ihr unseren Trainer haben wollt, um eure eigenen Probleme auf der Trainerbank zu lösen, stürzen wir euch in einen brutalen Gewissenskonflikt.