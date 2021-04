EM-Abschluss mit vierter DRB-Medaille durch Wagner

EM in Warschau: Deutsche Ringer gewinnen vierte Medaille © AFP/SID/ILMARS ZNOTINS

Die deutschen Ringer haben zum Abschluss der EM in Warschau ihre vierte Medaille gewonnen.

Die deutschen Ringer haben zum Abschluss der EM in Warschau ihre vierte Medaille gewonnen. Griechisch-Römisch-Spezialist Hannes Wagner (Lichtenfels) holte in der Klasse bis 82 kg Bronze und bescherte dem Deutschen Ringer-Bund (DRB) damit einen Tag nach dem enttäuschen Auftakt-Aus für den dreimaligen Weltmeister Frank Stäbler (Musberg) ein versöhnliches Ende der Titelkämpfe in Polen.