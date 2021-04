Darts, PDC Super Series: Tag 2 mit Michael Smith, zwei Profis mit 9-Darter

Michael Smith triumphiert an Tag zwei © Lawrence Lustig/PDC

Michael Smith triumphiert am zweiten Tag der PDC Super Series 3. Außerdem sorgen gleich zwei Profis mit 9-Dartern für absolute Highlights.

Der "Bully Boy" setzte sich am zweiten Tag der PDC Super Series 3 im hessischen Niedernhausen im Endspiel mit 8:5 gegen Außenseiter Ross Smith durch und machte somit seinen ingsesamt 13. PDC-Triumph perfekt.

Smith: "Sollte in der Premier League spielen"

Der 30-Jährige zeigte sich nach seinem Sieg selbstbewusst: "Als Spieler bin ich der Meinung, ich sollte in der Premier League spielen. Nichts gegen die Jungs, die dort spielen, aber ich finde natürlich, dass ich auch dabei sein sollte. Ich habe drei Major-Finals im letzten Jahr gespielt und hatte nur einen schlechten Moment bei der WM."

De Sousa und Bunting mit 9-Darter

Damit bestätigte der Portugiese, der am ersten Tag den Titel einfahren konnte, seine starke Form. Allerdings war er nicht der einzige Teilnehmer, dem an diesem Tag ein 9-Darter gelang. Auch Stephen Bunting erzielte ein perfektes Leg bei seinem Whitewash gegen Ron Meulenkamp in der zweiten Runde.