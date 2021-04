Champions League: Bayern-Frauen bezwingen Chelsea im Hinspiel knapp

Bayern Münchens Fußballerinnen haben in der Champions League einen Schritt Richtung Finale gemacht.

Bayern Münchens Fußballerinnen haben in der Champions League einen Schritt Richtung Finale gemacht. Der deutsche Vizemeister setzte sich im Halbfinal-Hinspiel gegen den FC Chelsea mit 2:1 (1:1) im heimischen Stadion durch und hat vor dem Rückspiel am 2. Mai in London den erstmaligen Finaleinzug im Visier.