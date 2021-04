Tennis, WTA: Ashleigh Barty triumphiert in Stuttgart

Die Tennis-Weltranglistenerste Ashleigh Barty hat das WTA-Turnier in Stuttgart gewonnen. Die Australierin setzte sich einen Tag nach ihrem 25. Geburtstag im Finale gegen Aryna Sabalenka (Belarus) mit 3:6, 6:0, 6:3 durch und feierte ihren dritten Titel in diesem Jahr. Zuvor hatte Barty beim Vorbereitungsturnier in Melbourne und in Miami jeweils auf Hartplätzen triumphiert.