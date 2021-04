Irischer Premierminister kritisiert UEFA-Zuschauer-Forderungen

Am Freitag hatte der Verband verkündet, dass Dublin sowie Bilbao nicht länger als Spielort für das Turnier infrage kommen. Die beiden Städte hatten die geforderte Garantie für Partien vor Zuschauern nicht geben können.

Die vier Spiele, die in der irischen Hauptstadt hätten stattfinden sollen, werden nun in St. Petersburg und London ausgetragen, Sevilla ersetzt Bilbao als Spielort. Irland befindet sich seit Dezember in einem dritten Lockdown, Anfang des Monats wurden erste Schritte zur Lockerung unternommen.