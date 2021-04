Kunstturn-EM in Basel: Silbermedaille für Andreas Toba am Reck

Kunstturner Andreas Toba aus Hannover hat bei den Europameisterschaften in Basel am Reck die Silbermedaille gewonnen.

Kunstturner Andreas Toba aus Hannover hat bei den Europameisterschaften in Basel am Reck die Silbermedaille gewonnen. Sieger wurde David Beljawski aus Russland, Rang drei ging an den Türken Adem Asil.