Bundesliga: RB Leipzig - VfB Stuttgart 2:0 - Bayern muss auf Titel warten

"Ich glaube, es war sehr verdient. Natürlich wurde es nach der roten Karte gegen Stuttgart für uns ein bisschen leichter. Wir haben in der ersten Halbzeit die Umschaltmomente nicht so gut genutzt. Wir haben da zu lange gebraucht", war Leipzigs Coach Julian Nagelsmann bei Sky nicht komplett zufrieden.

Leipzig kann beim BVB Champions League klar machen

Leipzig schnürte die Schwaben fortan über weite Phasen in deren eigener Hälfte ein, kamen aber nur selten zu gefährlichen Abschlüssen. Die beste Chance hatte Christopher Nkunku, der aus zwölf Metern an Gregor Kobel im Stuttgarter Tor scheiterte. ( Spielplan/Ergebnisse der Bundesliga )

Nagelsmann bringt Upamecano

Mit diesem Tor haben die Leipziger genau das umgesetzt, was ihr Coach ihnen in der Pause gesagt hatte. "In der Halbzeit haben wir besprochen, dass wir dann hin und wieder eine Flanke aus dem Halbfeld reinspielen müssen, um den Gegner vor neue Aufgaben zu stellen", so Nagelsmann bei Sky.