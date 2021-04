2. Bundesliga: HSV remis in Regenburg, Fürth patzt bei St. Pauli, Sandhausen punktet

"Mit ein bisschen Glück gehen wir hier als Sieger vom Platz. Im Moment fällt es uns nicht so leicht. Der Punkt ist natürlich im Aufstiegsrennen irgendwo zu wenig. Nichtsdestotrotz ist er aufgrund der ersten Halbzeit ok", sagte Tim Leibold nach der Partie bei Sky.

Stürmer Andreas Albers bescherte dem Gastgeber kurz vor der Pause (45.) die Führung. Wenige Augenblicke zuvor war ein vermeintlicher HSV-Treffer nach VAR-Überprüfung aufgrund einer Abseitsposition nicht anerkannt worden. Sonny Kittel verhinderte in der Schlussphase die dritte Niederlage in Folge (82.). ( Der Spielverlauf zum Nachlesen )

"Wir schießen in der ersten Halbzeit ein Tor, was ich gehört habe, war es kein Abseits. Es ist ein bisschen Druck auf dem Kessel, da klappt natürlich nicht alles. Aber auf der Reaktion in der 2. Halbzeit können wir aufbauen. Und jetzt müssen wir uns den Arsch aufreißen in den letzten vier Spielen. Aufgeben ist nicht", sagte Toni Leistner, der nach drei Monaten sein Comeback beim HSV gab.