Nationaltorhüterin Schult gibt Bundesliga-Comeback

Die 30-Jährige steht beim Auswärtsspiel am Sonntag (14.00 Uhr) beim MSV Duisburg erstmals seit dem 5. Mai 2019 für den Double-Gewinner zwischen den Pfosten, nachdem die Polin Katarzyna Kiedrzynek im Training eine Fingerverletzung an der linken Hand erlitten hat.

Schult war in der Sommerpause 2019 erst an der Schulter operiert worden und wurde dann schwanger. Im April vergangenen Jahres brachte die Olympiasiegerin Zwillinge zur Welt und kam seither bislang nur für die zweite Mannschaft der Wolfsburgerinnen in Pflichtspielen zum Einsatz.