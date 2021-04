Super League: Trikots der englischen Klubs zum Verkauf für zwei Pfund

So wurden für die ursprünglichen englischen Teilnehmer an der Super League bereits spezielle Trikots produziert, welche jetzt quasi wertlos sind.

Doch eine englische Firma hat die Trikots der Premier-League-Klubs für die Eliteliga aufgekauft. Die mehr als 70.000 Oberteile, in den Farben von Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham und Liverpool, waren ursprünglich für ein bekanntes Sportgeschäft in Auftrag gegeben worden, berichtet der britische Express. (Super League: Liverpool und Co. droht Mega-Strafe)