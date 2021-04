Bremen hält zunächst weiter an Trainer Kohfeldt fest

Werder Bremen hat nach der Niederlagen-Serie in der Fußball-Bundesliga noch keine Entscheidung über die Zukunft von Trainer Florian Kohfeldt getroffen

Werder Bremen hat nach der Niederlagen-Serie in der Fußball-Bundesliga noch keine Entscheidung über die Zukunft von Trainer Florian Kohfeldt getroffen. Nach dem 1:3 (0:0) bei Union Berlin und insgesamt sieben Niederlagen in Folge sei der Ausgang der Gespräche über die aktuelle Lage beim abstiegsbedrohten Klub noch offen, sagte Sportdirektor Frank Baumann am Sonntag bei Sky90.