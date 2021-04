FC Bayern München: Bayern-Youngster Tanguy Nianzou zeigt Qualitäten

C. Michel

Tanguy Nianzou darf erstmals 45 Minuten in der Bundesliga mitwirken. Der Abwehrmann des FC Bayern deutet an, dass Sportvorstand Hasan Salihamidzic damals nicht übertrieben hat.

Nianzou überzeugt nach Einwechslung

Nianzou war in Mainz vor allem in der gegnerischen Hälfte unterwegs, schließlich mussten die Münchner einen 0:2-Rückstand aufholen. 52 angekommene Pässe, darunter auch präzise Diagonalbälle, bedeuteten eine Quote von 88 Prozent. Zudem gewann der Franzose 92 Prozent seiner Zweikämpfe und fing zwei Bälle ab, die gefährlich hätten werden können.