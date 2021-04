Eishockey: Absage der Frauen-WM verärgert Deutschland und Schweiz

Nach der Absage der Frauen-WM in Kanada erhebt die deutsche Kapitänin Julia Zorn Vorwürfe gegen den Weltverband. Auch in der Schweiz ist der Unmut riesig.

Bei der U20-WM spielten sich die deutschen Eishockey-Junioren um den gefeierten Jungstar Tim Stützle im Dezember im kanadischen Edmonton ins Viertelfinale. In den USA beginnen gerade die Titelkämpfe der U18, und Ende Mai küren die Männer in Lettland ihre Weltmeister.

Trotz der Pandemie fanden und finden all diese Turniere statt. Und die Frauen? Die sollten eigentlich ab dem 6. Mai ihre WM in Kanada spielen, dürfen aber nicht.

Deutschland-Kapitänin Zorn wütet auf Twitter

Der Weltverband IIHF gab sich in einer ersten Reaktion hilflos. Präsident Rene Fasel schrieb in einem offenen Brief an die "Frauen-Eishockey-Familie": "Da sowohl die IIHF als auch der kanadische Verband einige Tage vor der Absage die Zusicherung erhalten hatten, dass die Veranstaltung stattfinden würde, kam diese Nachricht völlig unerwartet."