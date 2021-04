FC Chelsea: Was Thomas Tuchel jetzt von Timo Werner erwartet

Werners Torfluch gebrochen! So reagiert Tuchel

Am Samstagabend war der Bann gebrochen.

Werner musste in den letzten Wochen und Monaten nämlich eine ganze Menge Kritik einstecken - und zwar nicht nur in England, sondern auch in Deutschland. Sein Slapstick-Fehlschuss bei der peinlichen Pleite des DFB-Teams gegen Nordmazedonien war der Höhepunkt des Tiefpunkts für den Stürmer.