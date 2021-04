Polizei in Leverkusen verhindert Krawalle

Polizei verhindert nach dem Topspiel am Samstag Krawalle © FIRO/FIRO/SID

Mit einem massiven Polizeiaufgebot hat die Polizei in Leverkusen am Rande des Bundesligaspiels am Samstag zwischen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt (3:1) Krawalle von rivalisierenden Fangruppen verhindern können.