Zehnkampf: Olympia-Aus für Europameister Abele

Das Verletzungspech bleibt Arthur Abele treu: Der Zehnkampf-Europameister von Berlin verpasst wegen einer Schulteroperation auch die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August).

"Ich bin mega enttäuscht und gebrochen", schrieb Abele bei Instagram: "Denn mein Traum wird ein Traum bleiben." Bei der WM 2019 in Doha hatte der 34-Jährige wegen Fußproblemen nicht starten können. Trotz des erneuten Rückschlags will Abele "Anlauf" nehmen für die EM 2022 in München.