3. Liga: Markus Kauczinski bei Dynamo Dresden als Trainer entlassen

Das verkündete der Drittligist am Sonntagmorgen. SPORT1 hatte zuvor bereits über das bevorstehende Aus berichtet.

Die Mannschaft wurde nach SPORT1 -Informationen am Morgen von der Kauczinski-Freistellung in der WhatsApp-Gruppe informiert. Die beiden Co-Trainer Heiko Scholz und Ferydoon Zandi werden das Auslaufen sowie das Spielersatztraining um 11 Uhr leiten.

Dresden will "neuen Impuls setzen"

"Diese Entscheidung ist uns wirklich nicht leicht gefallen", wurde Sportgeschäftsführer Ralf Becker auf der Dynamo-Homepage zitiert: "Aber wir wollten in der wichtigsten Phase der Saison noch mal einen neuen Impuls setzen, um unser Ziel zu erreichen. Wir bedanken uns bei Markus Kauczinski für seinen Einsatz und sein Engagement als Cheftrainer bei Dynamo Dresden und wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste."

Am Sonntagvormittag soll der Aufsichtsrat zusammen kommen - als möglicher Nachfolger kursiert in dem Gremium bereits der Name von Torsten Ziegner, der zuletzt den Halleschen FC trainierte. Becker hat aber nach SPORT1-Informationen bereits Kontakt zu Alexander Schmidt (zuletzt Türkgücü München) aufgenommen, der als Favorit gilt.