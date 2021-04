Rummenigge deutet zeitnahe Flick-Entscheidung an

Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge vom deutschen Rekordmeister Bayern München stellt bei der Personalie Hansi Flick eine zeitnahe Lösung in Aussicht.

Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München stellt bei der Personalie Hansi Flick eine zeitnahe Lösung in Aussicht. "Wir haben vereinbart, dass wir uns nach dem Spiel in Mainz zusammensetzen", sagte Rummenigge im Interview mit der Bild am Sonntag.