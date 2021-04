Froome kritisch: "Habe in dieser Form keinen Olympia-Platz verdient"

Der britische Radstar Chris Froome schätzt angesichts seiner anhaltenden Formschwäche die Chance auf eine Olympiateilnahme realistisch ein. "In der derzeitigen Verfassung, das kann ich mit mir im Reinen sagen, würde ich keinen Startplatz in Tokio verdienen", sagte der viermalige Toursieger der Gazzetta dello Sport: "Natürlich hoffe ich aber, dass sich meine Form vor der Tour de France und somit auch vor Olympia noch bessert."

Froome, der am 20. Mai 36 Jahre alt wird, hatte bei der am Freitag beendeten Tour of the Alps in Norditalien nur den 93. Platz mit mehr als 50 Minuten Rückstand auf den britischen Sieger Simon Yates belegt, immerhin Achter war er im Bergklassement der kletterlastigen Rundfahrt.