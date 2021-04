Rob Gronkowski fängt Football aus Hubschrauber - Weltrekord im Guinnessbuch

Wenn jemand so eine Slapstick-Nummer erfolgreich in die Tat umsetzen kann, dann gewiss er:

NFL -Superstar Rob Gronkowski hat mit einer irren Catch-Einlage einmal mehr seine beeindruckenden Fangqualitäten unter Beweis gestellt - und dabei so ganz nebenbei noch für einen Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde gesorgt.

Was war geschehen? Der Tight End, der unlängst an der Seite von Quarterback-Legende Tom Brady mit den Tampa Bay Buccaneers seinen vierten Super-Bowl-Sieg errungen hatte, hatte die freie Zeit der Offseason dazu genutzt, um seinem ehemaligen College in Arizona einen Besuch abzustatten.