BVB, Frankfurt und Wolfsburg kämpfen um Champions League - Psychospielchen beginnen

Der BVB heizt mit seinem Sieg in Wolfsburg das Rennen um die Champions-League-Plätze an. Dann patzt auch noch Frankfurt. Die Psycho-Spielchen beginnen.

Heißer Dreikampf um die Königsklasse

Schmadtke sendet Giftpfeil Richtung BVB

Zorc sieht BVB "in der Rolle des Jägers"

Was alle drei Top-Teams gemeinsam haben: Alle spielen noch gegen Bayern-Überraschungssieger Mainz 05 (siehe Restprogramm unten).

"Wir sind in der Rolle des Jägers", sagt BVB-Sportchef Michael Zorc im Gespräch mit SPORT1 . "Wir haben gegen Wolfsburg eine gute Moral gezeigt und sind mit großem Willen aufgetreten. Nun wollen wir auch gegen Leipzig, Mainz und Leverkusen gewinnen. Wolfsburg spielt auch noch gegen Leipzig und Mainz. Wir sind dran und werden weiterhin Druck ausüben. Wir wollen die Champions League unbedingt erreichen."

Der BVB hat in Wolfsburg seinen vierten Bundesliga-Sieg in Folge geholt und macht damit Druck auf die Konkurrenz. "Ich glaube, dass die eine oder andere Mannschaft nervös wird", meint Kehl, "weil wir Druck machen und in der Lage sind, die restlichen drei Spiele zu gewinnen."