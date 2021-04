DEL: Mannheim, Berlin und Wolfsburg im Halbfinale

Schon am Donnerstag hatte Mitfavorit Red Bull München seine zweite Niederlage in Ingolstadt kassiert und schied damit aus. Berlin hatte vor den Play-offs die Nord-Gruppe als Erster abgeschlossen, Mannheim war bestes Team im Süden. Auch das Halbfinale wird im Modus best of three ausgetragen, gespielt wird in der kommenden Woche am Montag, Mittwoch und Freitag.