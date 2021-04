Speerwerfen: Weltjahresbestleistung - Vetter in Olympia-Form

Johannes Vetter meldet wenige Monate vor Olympia Ansprüche auf die Goldmedaille im Speerwerfen an. Ihm gelingt als erstem Athleten in diesem Jahr mehr als 90 Meter.

Der deutsche Speerwurf-Rekordler Johannes Vetter präsentiert sich drei Monate vor den Olympischen Spielen in Tokio in ausgezeichneter Verfassung. Der 28-Jährige warf in seiner Wahlheimat Offenburg am Samstag mit 91,50 Metern neue Weltjahresbestleistung. Vetter ist damit der erste Athlet, der im Olympia-Jahr die 90-Meter-Marke übertraf.