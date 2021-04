Golf: Kieffer rutscht auf Gran Canaria leicht ab

Nach dem knapp verpassten Triumph bei der Austrian Open hält sich Golfprofi Maximilian Kieffer auch auf Gran Canaria in der erweiterten Spitzengruppe.

Nach dem knapp verpassten Triumph bei der Austrian Open hält sich Golfprofi Maximilian Kieffer auch auf Gran Canaria in der erweiterten Spitzengruppe.

Der Düsseldorfer, am vergangenen Sonntag in Atzenbrugg erst im Stechen unterlegen, liegt beim Europa-Tour-Turnier auf den Kanaren vor dem Schlusstag auf Rang sieben. Kieffer spielte am Samstag mit einer 68 allerdings seine bislang schwächste Runde im Wettbewerb und rutschte leicht ab.