Paris Saint-Germain: Mbappé schießt PSG an die Spitze - Sieg gegen Metz

Mit 72 Punkten liegt Titelverteidiger PSG in der Ligue 1 wieder vor dem Rivalen OSC Lille (70), der aber am Sonntag mit einem Sieg im Topspiel bei Olympique Lyon wieder vorbeiziehen kann. ( Service: Tabelle der Ligue 1 )

Mit Thilo Kehrer, aber ohne Julian Draxler in der Startelf ging PSG schon in der 4. Minute durch Mbappe in Führung. Fabien Centonze (46.) glich unmittelbar nach der Pause aus, doch erneut Mbappe (59.) stellte den alten Abstand wieder her. Der 22-Jährige hatte schon am vergangenen Wochenende beim 3:2 gegen St. Etienne einen Doppelpack erzielt. Mauro Icardi (89., Foulelfmeter) setzte den Schlusspunkt.