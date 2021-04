Kroatien-Rallye: Ogier übernimmt die Führung

Weltmeister Sebastien Ogier darf in einem engen Dreikampf bei der Kroatien-Rallye auf seinen zweiten Saisonsieg hoffen.

Weltmeister Sebastien Ogier darf in einem engen Dreikampf bei der Kroatien-Rallye auf seinen zweiten Saisonsieg hoffen. Der Franzose im Toyota setzte sich am Samstag an die Spitze, nach 16 von 20 Wertungsprüfungen beträgt sein Vorsprung auf Elfyn Evans aus Wales allerdings nur 6,9 Sekunden. Auch der Belgier Thierry Neuville (Hyundai) hat als Dritter mit lediglich 10,4 Sekunden Rückstand noch gute Siegchancen.