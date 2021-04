Darts, PDC Super Series: Tag 1 mit Max Hopp und Gabriel Clemens

José de Sousa glänzte am ersten Tag der PDC Super Series 3 in Niedernhausen © Lawrence Lustig/PDC

Der Grand Slam of Darts Champion ließ seinem englischen Widersacher angesichts eines Drei-Darts-Averages von 114 Punkten und zwei 11-Dartern nicht den Hauch einer Chance, sicherte sich nach dem Duell mit dem ehemalige Jugendweltmeister so eine Siegprämie von umgerechnet rund 11.500 Euro.

Bemerkenswert: "The Special One" erzielte in all seinen sechs Partien einen Average von mehr als 96, besiegte dabei in der dritten Runde auch Max Hopp (6:4) sowie im Achtelfinale den besten Deutschen Gabriel Clemens (6:3).