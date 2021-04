Bundesliga: Freiburg-Kapitän Günter plädiert für Gräfe-Verbleib

Kapitän Christian Günter vom Bundesligisten SC Freiburg hat vehement für einen Verbleibt von Schiedsrichter Manuel Gräfe (Berlin) in der Eliteklasse plädiert.

"Ich muss eine Lanze für ihn brechen", sagte Günter nach dem 1:1 (0:1) am Samstag gegen die TSG Hoffenheim bei Sky : "Er ist einer der besten, wenn nicht der beste Unparteiische." (Bundesliga: Die Tabelle)

Günter appelliert an DFB

Laut dem SC-Kapitän hat Gräfe, der das badische Duell leitete, "eine überragende Spielleitung auf dem Platz": "Und er ist fit. Man sollte darüber nachdenken, ob so jemand nicht dabei bleiben sollte, so lange er so fit ist."