Formel E: Rast auf Rang fünf in Valencia - vielen Fahrern geht der Saft aus

Nyck de Vries (2. v. l) siegt in Valencia © AFP/SID/TOBIAS SCHWARZ

Beim kuriosen fünften Saisonlauf der Formel-E-WM haben die deutschen Starter nur Nebenrollen gespielt. Dem halben Feld ging am Ende des von Safety-Car-Phasen geprägten Rennens in Valencia die Energie aus, Mercedes-Pilot Nyck de Vries (Niederlande) war der große Gewinner dieses Novums und zog mit nur beinahe leerer Batterie auf der letzten Runde noch an Antonio Felix da Costa (Portugal/DS Techeetah) vorbei.