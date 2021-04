Werder weiter im Sturzflug - Unions Pohjanpalo mit Hattrick

Werder Bremen hat seinen Absturz in der Fußball-Bundesliga aufgrund eines Hattricks von Joel Pohjanpalo fortgesetzt: Der Stürmer von Union Berlin führte seine Mannschaft mit seinem Dreierpack in der zweiten Halbzeit zu einem völlig verdienten 3:1-(0:0)-Erfolg und vergrößerte die Abstiegssorgen der Bremen. Nach sieben Niederlagen in Folge sind die Bremer dem ersten Abstieg seit 1980 gefährlich nahe gekommen.

Pohjanpalo drehte in der zweiten Halbzeit auf und sorgte mit seinen Saisontoren Nummer drei bis fünf (50./53./67.) für den klaren Sieg. Zuletzt hatte der Finne am 10. September 2016 drei Tore in einem Spiel erzielt. Theodor Gebre Selassie (82.) markierte das Ehrentor für die Hanseaten. Union Berlin blieb auch im 15. Heimspiel in Folge ungeschlagen und darf mit 46 Punkten weiter in Richtung internationale Plätze schielen.