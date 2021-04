LoL Patch 11.8: Die besten Mid-Laner

Patch 11.8 führt den aktuellen Trend in League of Legends fort: Ein Assassine dominiert im Summoner’s Rift die Mid-Lane. Doch ist es derselbe Assassine wie zu Patch 11.7?

Zed, Ekko und Diana profitieren von Patch 11.8

Von den Änderungen rund um den Hextech Rocketbelt profitieren auf der Mid-Lane zwei Champions: Ekko war ohnehin schon ein beliebter Pick gegen andere Meta-Champions wie Katarina, Zed oder Talon – jetzt wird er wohl noch häufiger in der Mid-Lane zu sehen sein. In die gleiche Kategorie fällt auch Diana: Sie erhält dank Hextech Rocketbelt einen erhöhten Waveclear. So gewinnt auch sie in der Mid-Lane Position an Kontrolle und Bedeutung.