Kunstturnen: Elisabeth Seitz EM-Siebte am Stufenbarren

Elisabeth Seitz auf Platz sieben in Basel © AFP/SID/FABRICE COFFRINI

Die Stuttgarterin Elisabeth Seitz hat bei den Kunstturn-Europameisterschaften in Basel im Finale am Stufenbarren den siebten Platz belegt. Der Sieg ging an Angelina Melnikowa aus Russland vor ihrer Teamkollegin Wladislawa Urasowa sowie Amelie Morgan aus Großbritannien.