Women's Champions League: Der FC Bayern will gegen Chelsea ins Finale einziehen

Wenn die Münchnerinnen am Sonntag den FC Chelsea im Halbfinal-Hinspiel der Champions League empfangen, geht es für sie um die erste Teilnahme in einem Europapokalendspiel überhaupt.

Das Duell mit Chelsea kommt für die Bayern zur Unzeit

Dabei kommt das große Duell mit den Londonerinnen für die Bayern zur Unzeit. Lange Zeit fegte das Team von Trainer Jens Scheuer in dieser Saison nur so über seine Gegnerinnen hinweg, es reihte sich ein Sieg an den nächsten. Doch die Souveränität, die die Mannschaft in der laufenden Spielzeit bislang ausgezeichnet hatte, scheint den Bayern in den vergangenen 14 Tagen abhandengekommen zu sein.