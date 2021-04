Ringer Stäbler scheidet bei der EM früh aus

Der dreimalige Ringer-Weltmeister Frank Stäbler ist bei der EM in Warschau bereits nach seinem ersten Kampf ausgeschieden.

Der dreimalige Ringer-Weltmeister Frank Stäbler ist bei der EM in Warschau bereits nach seinem ersten Kampf ausgeschieden und hat damit einen enttäuschenden Härtetest auf dem Weg zu einem großen Karriere-Abschluss bei den Olympischen Spielen in Tokio erlebt. Der 31 Jahre alte Greco-Athlet aus Musberg unterlag im Achtelfinale der Klasse bis 72 kg dem Türken Selcuk Can knapp nach Punkten.