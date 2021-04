Fechterin Ndolo verpasst Olympia-Qualifikation denkbar knapp

Am Sonntag hat noch Anna Limbach (Dormagen) mit dem Säbel die Chance, die Spiele in Tokio zu erreichen.

Auch sie braucht den Turniersieg. Bislang ist in Leonie Ebert mit dem Florett nur eine deutsche Fechterin qualifiziert. In den Disziplinen Herrenflorett und Herrensäbel sind jeweils deutsche Mannschaften und damit auch drei Einzelstarter in Japan dabei. Stephan Rein (Heidenheim) kämpft am Sonntag in Madrid mit dem Degen noch um seine letzte Chance.