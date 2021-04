FC Bayern: Das sagt Flick zu geplanter Vertragsauflösung

Vor einer Woche äußert Hansi Flick seinen Wunsch, den FC Bayern am Saisonende verlassen zu wollen. Nun äußert sich der Bayern-Trainer zum weiteren Vorgehen.

"Das kann ich noch nicht sagen, ich weiß nicht, wie die nächste Woche aussieht", sagte Flick vor dem Spiel der Bayern am Samstag in Mainz bei Sky. "Wir haben als Trainer einen groben Plan, was wir die nächste Woche, die nächsten 14 Tage machen wollen, aber wir warten heute das Spiel noch ab."