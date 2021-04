FC Liverpool verspielt Sieg gegen Newcastle nach spätem Schock

Der FC Liverpool verspielt einen sicher geglaubten Sieg in der Nachspielzeit. Erst haben die Reds noch Handspiel-Glück, dann klingelt es gleich noch mal.

Bis zur 92. Minute sah der FC Liverpool in der Partie gegen Newcastle United wie der sichere Sieger aus, ließ zahlreiche Torchancen aus - und dann überschlugen sich die Ereignisse.

Das Team von Jürgen Klopp lag nach einem Blitzstart durch einen sehenswerten Treffer von Mohamed Salah (3.) lange 1:0 in Führung, ehe es nach Ablauf der regulären Spielzeit noch zwei Mal klingelte.

Newcastles erster Treffer von Callum Wilson wurde in der 93. Minute nach einem Handspiel aber noch zurückgenommen, Liverpool wähnte sich nach der Entscheidung bereits im Glück.

Willock trifft! FC Liverpool in der 95. Minute am Boden

In der 95. Minute gab es dann aber nichts mehr zu beanstanden, Joe Willock netzte per abgefälschtem Schuss zum 1:1-Endstand ein. Newcastle jubelte erneut, Liverpool war am Boden.