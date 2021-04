Tennis: Monte-Carlo-Sieger Tsitsipas auch in Barcelona im Finale

Der Grieche Stefanos Tsitsipas hat seinen Lauf auf der Tennistour fortgesetzt und spielt am Sonntag um den nächsten Titel.

Der Grieche Stefanos Tsitsipas hat seinen Lauf auf der Tennistour fortgesetzt und spielt am Sonntag um den nächsten Titel. Nur eine Woche nach seinem Triumph beim Sandplatz-Masters in Monte Carlo erreichte der 22-Jährige durch ein 6:3, 6:3 gegen den Italiener Jannik (19) Sinner auch in Barcelona das Finale.