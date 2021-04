Bundesliga: RB Leipzig - VfB Stuttgart live im TV, Stream, Ticker

Das Problem: In den letzten drei Spielen ging die Konstanz verloren, nur vier Punkte wurden eingefahren. Jetzt wartet als nächster Gegner der VfB Stuttgart. Im eigenen Stadion wartet man seit drei Spielen auf einen Sieg.

"Tabellarisch und was die Drucksituation angeht, ist es ein unglaublich wichtiges Spiel", sagte Nagelsmann. Nach der schweren Aufgabe gegen den VfB warten mit Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg im Endspurt noch zwei große Gegner. ( Bundesliga: Die Tabelle )

Bundesliga: Leipzig empfängt Stuttgart

Stuttgart will derweil dem Negativtrend trotzen und hofft nach drei Niederlagen in Serie auf eine Überraschung bei RB . "Es gibt keine Alibis. Es gibt kein: Wir sind überspielt, wir sind eine junge Mannschaft. Wir müssen uns groß machen", sagte Trainer Pellegrino Matarazzo vor dem Duell am Sonntag.