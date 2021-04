Sancho nach fast zwei Monaten zurück in Dortmunds Startelf

Sancho kehrt nach Verletzung in die Startelf zurück © AFP/SID/INA FASSBENDER

Jungstar Jadon Sancho steht erstmals seit fast zwei Monaten in der Startelf von Borussia Dortmund. Trainer Edin Terzic bringt den 21-Jährigen, der am Mittwoch nach siebenwöchiger Verletzungspause gegen Union Berlin (2:0) eingewechselt worden war, im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg von Beginn an.