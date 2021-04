ATP-Turnier in München: Mitfavorit Sinner sagt ab

Der Italiener Jannik Sinner, der am Samstag in Barcelona im Halbfinale stand, sagte seinen Start bei den BMW Open (ab Montag) ab. Das bestätigte Turnierdirektor Patrik Kühnen dem SID. Für Sinner (19) rückt der 20 Jahre alte US-Amerikaner Sebastian Korda ins Hauptfeld.

Zverev (24) ist auf der Anlage des MTTC Iphitos an Position eins gesetzt, er ist der einzige Top-20-Spieler im Feld. Der Weltranglistensechste hat das Turnier in München schon zweimal (2017 und 2018) gewonnen. Nach einem Freilos in der ersten Runde steigt er frühestens am Mittwoch ein.