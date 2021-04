Pirlo über mögliche UEFA-Sanktionen: "Wir haben keine Angst"

Der Rekordmeister Juventus Turin befürchtet nach der Beteiligung an der Gründung der Super League offenbar keine Sanktionen durch die UEFA.

Der italienischen Rekordmeister Juventus Turin befürchtet nach der Beteiligung an der Gründung der Super League offenbar keine Sanktionen durch die Europäische Fußball-Union (UEFA). "Wir haben davor keine Angst. Wir sind ruhig und konzentrieren uns auf unsere Arbeit", sagte Trainer Andrea Pirlo am Samstag: "Wir sind gelassen, was die UEFA entscheiden wird."