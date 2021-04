Formel 1: Mick Schumacher verrät hilfreichen Psycho-Trick

"Ich genieße es nicht, wenn ich nicht Erster bin. Es eine Art Qual, hinten zu fahren – ohne echte Chance, vorne mitzuspielen", sagte der Neuling in der Königsklasse des Motorsports, der für das Team Haas fährt, beim britischen TV-Sender Channel 4 ( Formel 1: GP von Portugal am 2. Mai ab 16 Uhr im Liveticker ).

In den bislang zwei von insgesamt 23 Rennen landete Schumacher jeweils auf Platz 16 - was im Vergleich zu seiner vorangegangenen Saison in der Formel 2, in der er Weltmeister wurde, verständlicherweise ernüchternd ist.