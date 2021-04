Premier League: Charly Musonda winkt bei Chelsea nach Leidenszeit Comeback

"Es ist vier Jahre her, dass ich ein Profispiel bestritten habe, drei Jahre, seit ich das letzte Mal für meinen Verein gespielt habe - und zwei dieser letzten vier Jahre habe ich mit meiner Verletzung am hinteren Kreuzband gekämpft. Nichts als Herzschmerz und Kummer."

"Ich arbeite still und leise geduldig an meiner Rückkehr. Nach drei herausfordernden Jahren folgt ein Comeback, das unmöglich schien und das es so noch nie gegeben hat", schrieb der mittlerweile 24 Jahre alte Offensivspieler des FC Chelsea vor zwei Wochen unter einem Post auf seinem Instagram-Kanal.

"Ich liebe Fußball und ich werde zurückkommen", kündigte er am Freitag unter einem Trainingsvideo an.

34 Einsatzminuten in vier Saisons

Nun muss an dieser Stelle auch erwähnt werden, dass er in diesen insgesamt vier Spielzeiten bei Chelsea auch 2,5 Jahre an Celtic sowie an Vitesse Arnheim ausgeliehen war - doch auch für die Schotten stand er nur acht Mal auf dem Platz, in der Eredivisie gar nur vier Mal.